"Буду газом травить украинцев": ГУР разоблачило применение химоружия РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В частности, в радиоперехвате один из командиров российской армии обсуждает подготовку к применению запрещенного международными конвенциями химического оружия против позиций украинских защитников.

"Сейчас я буду газом травить в подвале", - говорит он.

После этого оккупант приказывает своим подчиненным добить пораженных газом украинских защитников.

"Если у меня не получится - добить, после газа, пока они там кашляют, не видят, их надо будет быстренько добить после этого.", - отмечает он.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.