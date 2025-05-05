ГУР совершенствует дроны Magura: россиянам советуют "не расслабляться" в Черном море

По его словам, успешное поражение российских самолетов морскими дронами Magura свидетельствует о правильной тактике украинских Сил обороны.

"Была проведена огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Мы движемся неустанно, и это движение будет продолжаться", - отметил Ерин.

Он также анонсировал совершенствование дронов типа Magura, ведь это уже не отдельные единицы, а целая линейка многофункциональной морской техники. Эти дроны применяются в различных боевых условиях и продолжают совершенствоваться.

"Дроны семейства Magura - это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в различных ситуациях. И они имеют далеко не единственные варианты и возможности использования. Дальше будет, движение продолжается, развитие непрестанно. Врагу нужно готовиться и не расслабляться, потому что в Черном море будут господствовать украинцы со своими союзниками, а не россияне", - заявил Ерин.