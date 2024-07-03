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ГУР ударило по логистике РФ, уничтожив больше десяти единиц техники (видео)

Фото: ГУР ударило по логистике РФ на фронте (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики наносят мощные удары по российской логистике на фронте. В частности, уничтожены более десятка единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью FPV-дронов продолжается.

Потери РФ в Украине

По данным на 3 июля ВСУ ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Ранее президент Владимир Зеленский уточнял, что соотношение потерь на фронте составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

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