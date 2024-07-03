ГУР ударило по логистике РФ, уничтожив больше десяти единиц техники (видео)

Потери РФ в Украине

По данным на 3 июля ВСУ ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Ранее президент Владимир Зеленский уточнял, что соотношение потерь на фронте составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

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