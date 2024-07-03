ГУР вдарило по логістиці РФ, знищивши більше десяти одиниць техніки (відео)

Втрати РФ в Україні

За даними на 3 липня ЗСУ ліквідували 1180 російських загарбників. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни становили 546 270 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 танків та 57 артилерійських систем.

Раніше президент Володимир Зеленський уточнював, що співвідношення втрат на фронті становить 6 росіян до 1 українця. Така статистика на Харківському та Покровському напрямках.

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