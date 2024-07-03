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ГУР вдарило по логістиці РФ, знищивши більше десяти одиниць техніки (відео)

Фото: ГУР вдарило по логістиці РФ на фронті (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Зокрема, знищено понад десяток одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на фронті за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазнчають розвідники, результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою FPV-дронів триває.

Втрати РФ в Україні

За даними на 3 липня ЗСУ ліквідували 1180 російських загарбників. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни становили 546 270 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 танків та 57 артилерійських систем.

Раніше президент Володимир Зеленський уточнював, що співвідношення втрат на фронті становить 6 росіян до 1 українця. Така статистика на Харківському та Покровському напрямках.

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