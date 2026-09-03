ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВМС Украины ударили по российскому судну NEFRIT в Сочи: появились детали

15:37 03.09.2026 Чт
2 мин
Взрыв прогремел прямо в российском порту на глазах о очевидцев
aimg Анастасия Никончук
ВМС Украины ударили по российскому судну NEFRIT в Сочи: появились детали Фото: российское судно обеспечения NEFRIT (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

ВМС Украины поразили российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи. Для атаки украинские военные использовали морской безэкипажный катер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ВМС ВСУ.

Удар по NEFRIT

Российское многоцелевое судно обеспечения NEFRIT стало целью украинской атаки в Сочи. По данным ВМС Украины, в районе судна произошел мощный взрыв, после чего было зафиксировано задымление.

NEFRIT под российским флагом использовался для поддержки морской и энергетической инфраструктуры РФ.

Судно обеспечивало проведение нефтегазовых операций, обслуживало офшорные объекты, перевозило различные грузы и персонал, а также выполняло подводно-технические работы.

Таким образом, оно было задействовано в обеспечении сразу нескольких направлений российской морской инфраструктуры.

Почему судно стало целью

В ВМС Украины заявили, что работа NEFRIT была связана с обеспечением военной экономики России и способствовала финансированию агрессии против Украины.

Поэтому поражение судна, по оценке украинской стороны, наносит ущерб логистике РФ, ее специальным возможностям и военной инфраструктуре.

Украинские военные подчеркнули, что продолжают поражать объекты, обеспечивающие российскую сторону необходимыми ресурсами и возможностями для ведения войны.

В ВМС также отметили, что даже российская тыловая инфраструктура не может считаться безопасной зоной.

Удар в российском тылу

Поражение NEFRIT в порту Сочи стало еще одним ударом по объекту, который использовался для обеспечения российских морских и энергетических операций.

В ВМС Украины заявили о продолжении действий, направленных на сокращение ресурсов и возможностей РФ для ведения войны.

Напоминаем, что ночью 3 сентября в Севастополе подразделения Сил обороны Украины поразили российский десантный катер БК-16. Информация о характере и масштабе повреждений судна пока уточняется.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине ВМС Украины
Новости
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК