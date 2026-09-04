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Дроны атаковали установку ПВО возле Сочи, слышна детонация (видео)

02:57 04.09.2026 Пт
2 мин
Целью мог стать зенитный комплекс С-300 или С-400 у границы с Абхазией
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали установку ПВО возле Сочи, слышна детонация (видео) Фото: российский оккупант рядом с установкой С-400 (Getty Images)
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В ночь на 4 сентября беспилотники атаковали дивизион ПВО вблизи Сочи - по предварительным данным, пожар вспыхнул в районе поселка Сириус на границе с Абхазией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Что известно об атаке

Жители Сочи ночью сообщали о многочисленных взрывах, а также о пожаре, возникшем после удара.

По анализу фотографий очевидцев, который провели в ASTRA, возгорание произошло именно в районе Сириуса у реки Псоу - там расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

Не первая попытка удара

Эту же территорию уже пытались атаковать раньше - в мае этого года. По данным местных СМИ, неподалеку, на пляже "Крылья Балтики", прямо на берегу установили масштабный радар.

"Мы предпочитаем не загорать под такой техникой, к тому же она оборачивается и очень гудит", - рассказывала местная жительница. Территория Сириуса уже не раз становилась целью атак беспилотников.

Об ударах сил обороны по объектам в Сочи РБК-Украина сообщало и накануне. На той же неделе ВМС Украины поразило российское судно обеспечения NEFRIT в порту Сочи – для атаки использовали морской безэкипажный катер.

А в ночь на 3 сентября в Севастополе подразделения Сил обороны поразили российский десантный катер БК-16 - информация о масштабе повреждений тогда еще уточнялась.

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