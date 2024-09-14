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ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник

Украина, Суббота 14 сентября 2024 18:08
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ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник Фото: разведчики и пограничники провели рейд в Черном море (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Ульяна Безпалько

Спецназначители Главного управления разведки при поддержке подразделения Госпогранслужбы провели рейд у побережья Крыма. В ходе рейда были уничтожены российские оккупанты и их техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, волонтера и блогера Игоря Лаченкова и источник в разведке.

Днем Лаченков в своем Telegram-канале опубликовал публикацию, в которой рассказал о рейде ГУР у побережья Крыма, состоявшемся 11 сентября. Он также прикрепил видео с кадрами этого рейда.

В ходе этого рейда был нанесен урон среди личного состава и техники российских оккупантов. А также уничтожен из ПЗРК вражеский Су-30СМ. Об уничтожении российского самолета ГУР сообщал официально несколькими днями раньше.

Позже такое же видео опубликовал в собственном Telegram-канале и Коваленко. Он добавил, что операция ГУР в Черном море позволила уничтожить оборудование россиян.

Источник в разведке в разговоре с РБК-Украина подтвердил информацию о таком рейде в Черном море.

Операцию реализовали бойцы спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины во взаимодействии с морским центром "Викинг", Group 13, группами "Квазар", "Рекс" и "Агрегат" при поддержке подразделения Госпогранслужбы "Дозор".

Напомним, 11 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в Черном море исчез Су-30СМ, запускавший ракеты в сторону Украины. Позже в ГУР сообщили, что самолет был уничтожен украинскими военными из ПЗРК.

В комментарии РБК-Украина военный эксперт Олег Катков называл уничтожение самолета над Черным морем уникальным событием. В чем уникальность ликвидации Су-30 - читайте по ссылке.

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ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
ГУР и пограничники провели рейд у берегов Крыма, - источник
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