ГУР та прикордонники провели рейд біля берегів Криму, - джерело
Спецпризначенці Головного управління розвідки за підтримки підрозділу Держприкордонслужби провели рейд біля узбережжя Криму. В ході рейду були знищені російські окупанти та їх техніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, волонтера та блогера Ігоря Лаченкова та джерело в розвідці.
Вдень Лаченков у своєму Telegram-каналі опублікував публікацію, в якій розповів про рейд ГУР біля узбережжя Криму, який відбувся 11 вересня. Він також прикріпив відео з кадрами цього рейду.
В ході цього рейду було завдано втрат серед особового складу та техніки російських окупантів. А також знищено з ПЗРК ворожий Су-30СМ. Про знищення російського літака ГУР повідомляв офіційно кількома днями раніше.
Пізніше таке ж відео опублікував у власному Telegram-каналі й Коваленко. Той додав, що операція ГУР в Чорному морі дозволила знищити обладнання росіян.
Джерело в розвідці в розмові з РБК-Україна підтвердило інформацію про такий рейд в Чорному морі.
Операцію реалізували бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України у взаємодії з морським центром "Вікінг", Group 13, групами "Квазар", "Рекс" та "Агрегат" за підтримки підрозділу Держприкордонслужби "Дозор".
Нагадаємо, 11 вересня в соцмережах з'явилася інформація про те, що в Чорному морі зник Су-30СМ, який запускав ракети в бік України. Пізніше в ГУР повідомили, що літак був знищений українськими військовими з ПЗРК.
В коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Катков називав знищення літака над Чорним морем унікальною подією. В чому унікальність ліквідації Су-30 - читайте за посиланням.
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