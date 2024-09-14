ГУР та прикордонники провели рейд біля берегів Криму, - джерело

Спецпризначенці Головного управління розвідки за підтримки підрозділу Держприкордонслужби провели рейд біля узбережжя Криму. В ході рейду були знищені російські окупанти та їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка , волонтера та блогера Ігоря Лаченкова та джерело в розвідці.

Вдень Лаченков у своєму Telegram-каналі опублікував публікацію, в якій розповів про рейд ГУР біля узбережжя Криму, який відбувся 11 вересня. Він також прикріпив відео з кадрами цього рейду.

В ході цього рейду було завдано втрат серед особового складу та техніки російських окупантів. А також знищено з ПЗРК ворожий Су-30СМ. Про знищення російського літака ГУР повідомляв офіційно кількома днями раніше.

Пізніше таке ж відео опублікував у власному Telegram-каналі й Коваленко. Той додав, що операція ГУР в Чорному морі дозволила знищити обладнання росіян.

Джерело в розвідці в розмові з РБК-Україна підтвердило інформацію про такий рейд в Чорному морі.

Операцію реалізували бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України у взаємодії з морським центром "Вікінг", Group 13, групами "Квазар", "Рекс" та "Агрегат" за підтримки підрозділу Держприкордонслужби "Дозор".