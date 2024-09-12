Уничтожение российского Су-30СМ из ПЗРК в Черном море - это уникальное событие, - эксперт

"Событие незаурядное. Потому что в любом случае сбитый из ПЗРК Су-30СМ довольно сложная ситуация. Особенно когда речь идет о том, что это нужно делать, когда ты находишься на лодке посреди Черного моря. Это очень незаурядное событие", - отметил он.

Эксперт напомнил, что было видео от ГУР Минобороны, когда разведчики во время аналогичной операции, связанной с морскими платформами, обстреливали из ПЗРК российские самолеты. Но они смогли дотянуть до своей авиабазы.

"То есть в любом случае это непериодическое событие. Это довольно уникальное вообще дело. И здесь об украинской смелости", - добавил Катков.

На вопрос о том, были ли уже подобные операции, эксперт ответил, что это сложный вопрос. Но, вероятно, уже были случаи уничтожения вражеских самолетов из ПЗРК.

"Потому что есть большой перечень потерь в РФ, который произошел в начале полномасштабного вторжения, когда российская авиация работала непосредственно над боевыми порядками украинских защитников. Была попытка захватить тотальное преимущество в небе. Точнее даже враг верил в то, что он это сделал. Но вот как раз в первые дни вторжения получил огромные потери в авиации в соответствии с официальной статистикой. И потери были. Сказать то, что там нужно разбирать каждый эпизод и смотреть, были ли сбиты из ПЗРК, были ли сбиты из ПЗРК Су-30СМ, или это были другие машины", - сказал эксперт.

Он напомнил о случае уничтожения Су-34 прямо над Черниговом. По его словам, самолет был сбит из ПЗРК. Катков подчеркнул, что это была сложная операция.

"То есть случаи были. Но опять-таки сбить самолет из переносного зенитного ракетного комплекса - это возможно только в компьютерных играх очень просто. (В реальности, - ред.) это очень трудно. Объясню, в чем сложность. Дело в том, что для того, чтобы пользоваться ПЗРК, то есть вот он в руках у человека появился, то есть надо его активировать в то время, когда цель к тебе приближается. И для понимания, у тебя есть примерно окно возможностей, учитывая приведение его в боевое состояние, где-то около 5 секунд. Сделал что-то раньше - самолет вышел из зоны поражения еще до того, как ты сможешь произвести выстрел", - объяснил эксперт.

Также при применении ПЗРК нужно подождать, пока охладится головка ракеты, и дождаться, когда она захватит цель. Кроме того, важный факт дальности максимального пуска.

"Если осуществить пуск ракеты, например, вдогонку, то самолет просто может выйти за пределы поражения. Если совершил поздно - самолет тоже вышел за пределы поражения. То есть это действительно только в компьютерных играх очень просто. В жизни вообще просто для понимания эффективность ПЗРК не отличается достаточно значительными показателями. И это не только исключительное мастерство. Это, на самом деле, еще и о немного военной удаче", - добавил Катков.