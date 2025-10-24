В ГУР служат более 1,5 тысячи женщин, их количество постоянно растет, - Буданов

В рядах Главного управления разведки Министерства обороны Украины служит более полутора тысяч женщин. И их количество в ГУР постоянно увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение начальника ГУР МО Кирилла Буданова на Украинском Женском Конгрессе-2025 в Киеве.

"В условиях беспрецедентных вызовов в нашей истории украинские женщины берут на себя ответственность и лидерство в совершенно разных сферах, и национальная безопасность - не исключение. Я с гордостью говорю, что в рядах ГУР МО Украины служат более полутора тысяч женщин. И их количество постоянно растет", - сказал Буданов.

По его словам, в оперативных или боевых подразделениях - женщины-разведчицы демонстрируют потрясающие результаты работы, достигают профессиональных вершин, получают должное признание.

"Они владеют оружием так мастерски, что иногда берет зависть! Они руководят подразделениями, которые выполняют самые чувствительные задачи защиты национальных интересов Украины. Они идут на риск, работают под прикрытием, спасают жизни. Они формируют решения, которые делают наше государство сильнее", - добавил Буданов.

Украинский Женский Конгресс-2025

23 октября в Киеве состоялся Украинский Женский Конгресс-2025 - национальная платформа, которая уже 9 лет объединяет лидеров и лидеров для продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин. Тема нынешнего мероприятия - "Смелость быть собой!".

С речами на мероприятии также выступили первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Юлия Свириденко и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Во время Конгресса состоялось вручение награды Конгресса за выдающиеся достижения в женском лидерстве. В этом году награду получила 73-летняя военнослужащая бригады "Азов" Татьяна "Хрещена" Теплюк.

Справка. Украинский Женский Конгресс, основанный в 2017 году, стал ключевой площадкой для продвижения политики равенства в Украине.

Благодаря деятельности Конгресса был отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принято гендерную квоту на выборах, открыт доступ к высшему военному образованию и боевым офицерским должностям для женщин. Конгресс проходит ежегодно и способствует укреплению гендерного равенства в стране.