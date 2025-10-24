В ГУР служать понад 1,5 тисячі жінок, їхня кількість постійно зростає, - Буданов

У лавах Головного управління розвідки Міністерства оборони України служить понад півтори тисячі жінок. І їх кількість в ГУР постійно збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення начальника ГУР МО Кирила Буданова на Українському Жіночому Конгресі-2025 в Києві.

"В умовах безпрецедентних викликів у нашій історії українські жінки беруть на себе відповідальність та лідерство в абсолютно різних сферах, і національна безпека - не виняток. Я з гордістю промовляю, що в лавах ГУР МО України служать понад півтори тисячі жінок. І їхня кількість постійно зростає", - сказав Буданов.

За його словами, в оперативних чи бойових підрозділах - жінки-розвідниці демонструють приголомшливі результати роботи, досягають професійних вершин, отримують належне визнання.

"Вони володіють зброєю так майстерно, що іноді бере заздрість! Вони керують підрозділами, які виконують найчутливіші завдання захисту національних інтересів України. Вони йдуть на ризик, працюють під прикриттям, рятують життя. Вони формують рішення, які роблять нашу державу сильнішою", - додав Буданов.

Український Жіночий Конгрес-2025

23 жовтня у Києві відбувся Український Жіночий Конгрес-2025 - національна платформа, яка вже 9 років об’єднує лідерок і лідерів для просування гендерної рівності та розширення можливостей жінок. Тема цьогорічного заходу - "Сміливість бути собою!".

З промовами на заході також виступили перша леді України Олена Зеленська, прем’єр-міністр Юлія Свириденко та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Під час Конгресу відбулося вручення відзнаки Конгресу за визначні досягнення у жіночому лідерстві. Цього року нагороду отримала 73-річна військовослужбовиця бригади "Азов" Тетяна "Хрещена" Теплюк.

Довідка. Український Жіночий Конгрес, заснований у 2017 році, став ключовим майданчиком для просування політики рівності в Україні.

Завдяки діяльності Конгресу було скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, відкрито доступ до вищої військової освіти та бойових офіцерських посад для жінок. Конгрес відбувається щорічно і сприяє зміцненню гендерної рівності в країні.