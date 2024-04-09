ГУР о ситуации на фронте: ближайшие месяцы будут непростые, ВСУ сдерживают нашествия

Наступление россиян

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что россияне могут готовить новое большое наступление. Оно, вероятно, начнется уже в мае или июне.

После этого глава государства рассказал о том, что Россия планирует мобилизовать дополнительно 300 тысяч солдат. Это хотят сделать к 1 июня.

Отметим, что 31 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого планируют набрать 150 тысяч человек.

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