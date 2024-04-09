ГУР про ситуацію на фронті: найближчі місяці будуть непрості, ЗСУ стримують навали

Наступ росіян

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що росіяни можуть готувати новий великий наступ. Він, ймовірно, розпочнеться вже у травні чи червні.

Після цього глава держави розповів про те, що Росія планує додатково мобілізувати 300 тисяч солдатів. Це хочуть зробити до 1 червня.

Зазначимо, що 31 березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у рамках якого планують набрати 150 тисяч людей.

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