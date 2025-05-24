Ситуация критическая: 90% города Купянск уже уничтожено
По состоянию на сегодня город Купянск, что в Харьковской области, уничтожен или поврежден уже на 90%.
Об этом заявил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".
Он отметил, что ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая. Это связано с тем, что российские оккупанты атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, реактивными системами залпового огня и FPV-дронами на оптоволокне.
"Они применяют (оружие - ред.) именно непосредственно по центральным частям населенных пунктов, (что несет - ред.) угрозу обычным жителям, которые остаются несмотря ни на что в Купянске. И еще больше несет угрозу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей громады", - рассказал Беседин.
В частности, вчера враг ударил авиабомбой, а после этого сразу из РСЗО. В результате атаки погибли два коммунальными.
"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, (ребят и девушек на передовой, которые отдают свою жизнь - ред.) для того, чтобы Купянск действительно жил и был непокоренным, несокрушимым. Но с каждым днем все тяжелее и тяжелее, и к сожалению на сегодня 90% города уже разрушено или повреждено", - резюмировал глава Купянской ГВА.
Напомним, неделю назад Беседин заявил, что в Купянске из-за постоянных ударов РФ пришлось закрыть единственную больницу в городе. Только за 14 мая оккупанты выпустили по громаду 18 КАБов.
"К сожалению, не прекращаются обстрелы, гибнет гражданское население. 18 управляемых авиационных бомб враг сбросил на территорию громады вчера, из них одна - полуторатонная. Большое количество разрушений: более 60 частных домов уничтожено или повреждено, многоквартирные дома, объекты критической инфраструктуры", - сообщал он.
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