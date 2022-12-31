РФ идет ва-банк. Буданов рассказал о запасах и производстве российских ракет

В российских запасах осталось еще около 150 ракет, которых может хватить на две массированных атаки по Украине. Промышленность РФ продолжает производить ракеты, но ее темпы медленны по сравнению с интенсивностью обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов подчеркнул, что Россия из-за нехватки ракет увеличивает сроки между атаками и уменьшает количество выпущенных ракет. Он напомнил, что ранее враг совершал масштабные атаки раз в неделю, затем срок увеличился до 10 дней, а теперь - до двух недель.

"У них запаса осталось на две подобные атаки. Вместе с тем хочу сделать определенное объяснение, они уже применили меньше ракет, чем в предыдущих вылетах. Это значит, что они ясно понимают, что цифры, которые я вам сейчас озвучиваю, это абсолютная правда. Надо уменьшать количество (ракет - ред.), чтобы держать хоть какую-то имитацию интенсивности этих ракетных атак", - сказал начальник военной разведки.

Какой запас ракет и сколько может выработать РФ

Кирилл Буданов также отметил, что в российских запасах осталось около 150 ракет. Однако промышленность РФ продолжает их производство.

"Х-101 и ракет "Калибр" суммарно в месяц, если очень благоприятные условия, до 50 штук (может производить РФ - ред.). То есть на одну ракетную атаку им нужно работать 1,5-2 месяца", - отметил Буданов.

При этом руководитель ГУР подчеркнул, что Россия уже давно начала использовать ракеты со стратегического запаса в 30%.

"Если убрать производство новых ракет, просто взять то, что по состоянию на данный момент, они выйдут в ноль через две с половиной таких атаки... Они уже давно пошли ва-банк по всем этим вопросам", - добавил Буданов.