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В ГУР рассказали о еще одной неприятности военных РФ во время эвакуации из Сирии

Фото: в ГУР рассказали о еще одной неприятности военных РФ во время эвакуации из Сирии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает эвакуировать свой военный контингент из Сирии в Ливию. Там у россиян возникла еще одна неприятность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, у российского корабля возле Сирии протекают баки с горючим.

"На корабле "Александр Отраковский" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - говорится в сообщении.

Сейчас сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус.

При этом с эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.

Эвакуация военных РФ из Сирии

Россия продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации. Все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь.

В частности, 9 января в российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев совершил очередную безуспешную попытку договориться - его не допустили к переговорам.

Напомним, Россия начала эвакуировать свой военный контингент из Сирии после того, как повстанцы взяли под контроль столицу Дамаск и в Сирии был свергнут режим диктатора Башара Асада.

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