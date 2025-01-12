В ГУР рассказали о еще одной неприятности военных РФ во время эвакуации из Сирии

Так, у российского корабля возле Сирии протекают баки с горючим.

"На корабле "Александр Отраковский" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим", - говорится в сообщении.

Сейчас сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус.

При этом с эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.