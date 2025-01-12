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В ГУР розповіли про ще одну неприємність військових РФ під час евакуації з Сирії

Фото: в ГУР розповіли про ще одну неприємність військових РФ під час евакуації з Сирії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія продовжує евакуйовувати свій військовий контингент з Сирії в Лівію. Там у росіян виникла ще одна неприємність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, у російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним.

"На кораблі "Олександр Отраковський" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним", - йдеться у повідомленні.

Зараз суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.

При цьому з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми - дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній. 

Евакуація військових РФ з Сирії

Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації. Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити.

Зокрема, 9 січня у російський контр-адмірал Валерій Варфоломєєв здійснив чергову безуспішну спробу домовитись - його не допустили до переговорів.

Нагадаємо, Росія почала евакуювати свій військовий контингент із Сирії після того, як повстанці взяли під контроль столицю Дамаск і в Сирії було повалено режим диктатора Башара Асада.

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Російська ФедераціяВійна в СиріїЕвакуація