В ГУР розповіли про ще одну неприємність військових РФ під час евакуації з Сирії

Так, у російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним.

"На кораблі "Олександр Отраковський" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним", - йдеться у повідомленні.

Зараз суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.

При цьому з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми - дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.