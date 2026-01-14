В ГУР рассказали об оборудовании, на котором производят крылатые ракеты в РФ

Так, установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, которые применяют предприятия, привлеченные в создании корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудования для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов РФ.

Кроме того, разведчики узнали о фрезерном станке JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, который используется производителем компонентов для крылатых ракет Х-101.

Также стало известно о китайском термопластавтомате TAYU TY-200S, который эксплуатируется российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов всесуточной разведки.

Российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Такая практика иногда позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.

"Во избежание использования своих технологий в обеспечении войны и дестабилизирующих действий, мировым производителям оборудования следует ввести практику его постоянного отслеживания и контроля местонахождения", - отметили в ГУР.