В ГУР рассказали, какой запас ракет "Калибр" в России

"Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единицами. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года", - рассказал изданию представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Опасность с русских кораблей

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", – заявил руководитель ГУР.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось", - добавил он.

Как заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность с моря остается.