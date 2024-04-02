UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР розповіли, який запас ракет "Калібр" у Росії

Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

З кінця вересня минулого року Росія майже не запускала по Україні крилаті ракети морського базування "Калібр". За цей час створений значний запас.

"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року", - розповів виданню представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Небезпека з російських кораблів

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася", - додав він.

Як заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря та не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому небезпека з моря залишається.

 

Минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРакети