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Россия тщетно пытается замаскировать свои корабли в Черном море, - британская разведка

Украина, Среда 20 марта 2024 11:31
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Россия тщетно пытается замаскировать свои корабли в Черном море, - британская разведка Фото: России не удастся замаскировать корабли в Черном море (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Методы маскировки русских военных кораблей в Черном море вряд принесут результаты и снизят потери флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российская военная доктрина уделяет большое внимание использованию методов маскировки и обмана для повышения живучести военных сил, а также сокрытия их оперативных намерений. Отсутствие эффективного применения маскировки было одной из ключевых оперативных неудач России на ранних этапах вторжения в Украину.

По данным британской разведки, российские силы, скорее всего, предпринимают усилия по совершенствованию методов маскировки для смягчения тяжелых потерь, понесенных за последние два года как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.

На российских авиабазах маскировка включает в себя имитацию макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По имеющимся данным, на девяти российских авиабазах также нарисованы силуэты планеров. Корабли Черноморского флота имеют черную окраску на носу и корме, что, вероятно, делает их военные корабли меньше и менее привлекательной целью. На сторонах причалов также нарисованы силуэты судов, вероятно, чтобы сбить с толку украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Россия тщетно пытается замаскировать свои корабли в Черном море, - британская разведка

"Несмотря на эти попытки сокрытия, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к сколько-нибудь существенному снижению потерь", - отмечают в Минобороны Британии.

Уничтожение флота

Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

Сейчас военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море. Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.

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