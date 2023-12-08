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В ГУР раскрыли цель рейдов в оккупированный Крым

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Рейды украинских военных в оккупированный Крым будут продолжаться. Цель таких спецопераций - сбор информации и диверсионные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но не все детали мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это точно не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер", - сказал Юсов.

По его словам, рейды в оккупированный Крым позволяют украинским разведчикам собрать информацию и выполнить диверсионные задания.

"После каждой такой операции наши Силы безопасности и обороны получают важную информацию для продолжения поражения сил и средств противника на оккупированном полуострове", - добавил представитель ГУР.

Рейды ГУР в Крым

Напомним, что одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" - нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

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