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У ГУР розкрили мету рейдів в окупований Крим

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Рейди українських військових в окупований Крим будуть продовжуватися. Мета таких спецоперацій - збір інформації та диверсійні завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Є публічна інформація про декілька рейдів. Насправді, їх було більше, але про не всі деталі ми поки що будемо розкривати. Можна стверджувати, що це точно не останні рейди і операції. Це завжди носить комплексний характер", - сказав Юсов.

За його словами, рейди в окупований Крим дозволяють українським розвідникам зібрати інформацію та виконати диверсійні завдання.

"Після кожної такої операції наші Сили безпеки і оборони отримують важливу інформацію для продовження ураження сил і засобів противника на окупованому півострові", - додав представник ГУР.

Рейди ГУР у Крим

Нагадаємо, що однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" - нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях. 

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

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