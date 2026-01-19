RU

В ГУР раскрыли характеристики нового реактивного дрона "Герань-5"

Фото: в ГУР раскрыли характеристики реактивного дрона "Герань-5" (t.me/DIUkraine)
Автор: Константин Широкун

В ГУР раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По данным разведки, беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам с других алабузских "Гераней". Также противником прорабатывается возможность запуска дрона со штурмовика Су-25.

Основные характеристики "Герань-5":

  • полная взлетная масса - 850 кг;
  • крейсерская скорость - 450-600 км/ч;
  • продолжительность полета - около 2 часов;
  • оценочная дальность - до 950 км;
  • максимальная высота - 6 км (фактически зафиксированное применение - от 200 м до 3 км).

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов).

Что общего с другими "Геранями"

Беспилотник имеет аналогичные другим "Гераням" компоненты: полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и тому подобное.

Обшивка фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, силовая конструкция - из алюминиевого профиля и железа.

Для маркировки аппаратов противник применяет аналогичную для модификаций "Герани-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Э".

Компоненты нового дрона

Сотрудниками ГУР идентифицирована электронная компонентная база, которая имеет происхождение из трех стран - Китая, США и Германии. С полным перечнем компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.

"Расширение номенклатуры российских средств поражения, сделанных по иранским прототипам, а также продолжение использования компонентной базы производителей из стран свободного мира свидетельствует о необходимости усиления усилий по блокированию доступа государств-агрессоров к технологиям", - добавили в ГУР.

 

Напомним, ранее в ГУР обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", который оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом.

Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

