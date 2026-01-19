В ГУР раскрыли характеристики нового реактивного дрона "Герань-5"

По данным разведки, беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам с других алабузских "Гераней". Также противником прорабатывается возможность запуска дрона со штурмовика Су-25.

Основные характеристики "Герань-5":

полная взлетная масса - 850 кг;

крейсерская скорость - 450-600 км/ч;

продолжительность полета - около 2 часов;

оценочная дальность - до 950 км;

максимальная высота - 6 км (фактически зафиксированное применение - от 200 м до 3 км).

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой в 200 кгс (1960 ньютонов).

Что общего с другими "Геранями"

Беспилотник имеет аналогичные другим "Гераням" компоненты: полетный контроллер FCU, инерциальную навигационную систему SADRA/MINSOO, спутниковую навигационную систему "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и тому подобное.

Обшивка фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение изготовлены из углеродного волокна, силовая конструкция - из алюминиевого профиля и железа.

Для маркировки аппаратов противник применяет аналогичную для модификаций "Герани-2" с ракетами Р-60 и ПЗРК экспериментальную серию "Э".

Компоненты нового дрона

Сотрудниками ГУР идентифицирована электронная компонентная база, которая имеет происхождение из трех стран - Китая, США и Германии. С полным перечнем компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.

"Расширение номенклатуры российских средств поражения, сделанных по иранским прототипам, а также продолжение использования компонентной базы производителей из стран свободного мира свидетельствует о необходимости усиления усилий по блокированию доступа государств-агрессоров к технологиям", - добавили в ГУР.