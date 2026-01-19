У ГУР розкрили характеристики нового реактивного дрона "Герань-5"

За даними розвідки, безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней". Також противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25.

Основні характеристики "Герань-5":

повна злітна маса – 850 кг;

крейсерська швидкість – 450-600 км/год;

тривалість польоту – близько 2 годин;

оціночна дальність – до 950 км;

максимальна висота – 6 км (фактично зафіксоване застосування – від 200 м до 3 км).

В якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Що спільного з іншими "Геранями"

Безпілотник має аналогічні до інших "Гераней" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комєта-М12" з 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Для маркування апаратів противник застосовує аналогічну для модифікацій "Герані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Э".

Компоненти нового дрона

Співробітниками ГУР ідентифікована електронна компонентна база, яка має походження з трьох країн – Китаю, США та Німеччини. З повним переліком компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

"Розширення номенклатури російських засобів ураження, зроблених за іранськими прототипами, а також продовження використання компонентної бази виробників з країн вільного світу свідчить про необхідність посилення зусиль щодо блокування доступу держав-агресорів до технологій", - додали у ГУР.