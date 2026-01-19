У ГУР розкрили характеристики нового реактивного дрона "Герань-5"

У ГУР розкрили характеристики нового російського безпілотника – ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За даними розвідки, безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней". Також противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25.
Основні характеристики "Герань-5":
В якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).
Безпілотник має аналогічні до інших "Гераней" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комєта-М12" з 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.
Обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.
Для маркування апаратів противник застосовує аналогічну для модифікацій "Герані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Э".
Співробітниками ГУР ідентифікована електронна компонентна база, яка має походження з трьох країн – Китаю, США та Німеччини. З повним переліком компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.
"Розширення номенклатури російських засобів ураження, зроблених за іранськими прототипами, а також продовження використання компонентної бази виробників з країн вільного світу свідчить про необхідність посилення зусиль щодо блокування доступу держав-агресорів до технологій", - додали у ГУР.
Нагадаємо, раніше у ГУР оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Гєрань-2" серії "Э", що оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.
Також раніше експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.