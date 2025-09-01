Бойцы Сил спецопераций уничтожили РЛС оккупантов на военном аэродроме в Крыму

Украинские бойцы ССО провели спецоперацию в оккупированном Крыму в ночь с 29 на 30 августа. В результате чего была уничтожена российская РЛС на аэродроме "Саки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ .

В результате операции была уничтожена радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300. Она располагалась на военном аэродроме в населенном пункте Саки.

В ночь с 29 на 30 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

Бойцы ССО срывают планы врага

Недавно бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян. Были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

20 августа бойцы ССО на Запорожском направлении уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300В стоимостью в 40 миллионов долларов. Ее ликвидация существенно уменьшила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших военных. Вместе с ЗРК было обезврежено еще две единицы техники и вызвано детонацию всего боекомплекта

Также 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркую "бавовну" на производственных мощностях порта Усть-Луга в Ленинградской области.