Бойцы Сил спецопераций уничтожили РЛС оккупантов на военном аэродроме в Крыму

Крым, Понедельник 01 сентября 2025 09:32
Бойцы Сил спецопераций уничтожили РЛС оккупантов на военном аэродроме в Крыму Фото: ССО уничтожили радар оккупантов в Крыму (sof.mil.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

Украинские бойцы ССО провели спецоперацию в оккупированном Крыму в ночь с 29 на 30 августа. В результате чего была уничтожена российская РЛС на аэродроме "Саки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

В ночь с 29 на 30 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины осуществили ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате операции была уничтожена радиолокационная станция, входившая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300. Она располагалась на военном аэродроме в населенном пункте Саки.

Бойцы ССО срывают планы врага

Недавно бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян. Были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

20 августа бойцы ССО на Запорожском направлении уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300В стоимостью в 40 миллионов долларов. Ее ликвидация существенно уменьшила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших военных. Вместе с ЗРК было обезврежено еще две единицы техники и вызвано детонацию всего боекомплекта

Также 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркую "бавовну" на производственных мощностях порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Крым ЗРК Война в Украине
