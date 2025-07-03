ГУР показало уникальные кадры уничтожения операторов дронов РФ на Запорожском направлении (видео)
Украинские защитники уничтожили 42 позиции операторов дронов РФ на Запорожском направлении. Видео своей работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram.
"В течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожено и повреждено - 42 объекта, где заседали российские убийцы", - говорится в сообщении.
К операции присоединились подразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины, Командования Воздушных Сил, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 128-й бригады теробороны, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем, а также силы ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия".
На кадрах зафиксирован момент уничтожения вражеских позиций - операторов БПЛА буквально стирают с поверхности земли.
"На видео - уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами", - отметили в ГУР.
Операции украинской разведки
Напомним, что 1 июля движение сопротивления во взаимодействии с ГУР МО Украины во второй раз сорвало российскую военную логистику - на этот раз под удар попал вражеский локомотив.
Также во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.
Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.
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