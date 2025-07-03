ГУР показало уникальные кадры уничтожения операторов дронов РФ на Запорожском направлении (видео)

Украинские защитники уничтожили 42 позиции операторов дронов РФ на Запорожском направлении. Видео своей работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки в Telegram .

"В течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожено и повреждено - 42 объекта, где заседали российские убийцы", - говорится в сообщении.

К операции присоединились подразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины, Командования Воздушных Сил, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 128-й бригады теробороны, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем, а также силы ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия".

На кадрах зафиксирован момент уничтожения вражеских позиций - операторов БПЛА буквально стирают с поверхности земли.

"На видео - уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами", - отметили в ГУР.