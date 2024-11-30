ГУР показало яркие кадры уничтожения россиян на Запорожском направлении (видео)

Украинские разведчики уничтожают российские войска на Запорожском направлении. В частности, в этом помогают точные сбросы с дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки ( ГУР ).

"На видео - итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов", - отметили в разведке.

Так, расчеты дронов подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают точные огневые атаки на российских оккупантов и их технику.

Ситуация на фронте

За последние сутки на фронте в Украине произошло 192 боевых столкновения. ВСУ нанесли ряд ударов по врагу, в том числе и по важному объекту.

В частности, по данным аналитиков Института изучения войны, недавно ВСУ продвинулись на северо-восток от Угледара.

Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

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