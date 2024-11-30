ГУР показало яскраві кадри знищення росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Українські розвідники нищать російські війська на Запорізькому напрямку. Зокрема, в цьому допомагають влучні скиди з дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки ( ГУР ).

"На відео - підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів", - зазначили в розвідці.

Так, розрахунки дронів підрозділів активних дій ГУР МО України продовжують влучні вогневі атаки на російських окупантів та їхню техніку.

Ситуація на фронті

За останню добу на фронті в Україні відбулося 192 бойових зіткнення. ЗСУ завдали низку ударів по ворогу, зокрема й по важливому об'єкту.

Зокрема, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, нещодавно ЗСУ просунулися на північний схід від Вугледара.

Разом з тим фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

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