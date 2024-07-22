В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов (видео)

Дальние атаки дронов

Напомним, украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России при помощи своих дронов.

Часто целями атаки являлись нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В частности, сегодня, 22 июля, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по НПЗ в г. Туапсе Краснодарского края РФ.

Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.

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