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В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов (видео)

Иллюстративное фото: в ГУР показали работу подразделений ударных дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора. 

"Наши дроны - новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы", - подчеркнули в ГУР. 

Дальние атаки дронов

Напомним, украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России при помощи своих дронов.

Часто целями атаки являлись нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В частности, сегодня, 22 июля, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по НПЗ в г. Туапсе Краснодарского края РФ.

Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.

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