UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР показали, як працюють підрозділи ударних дронів (відео)

Ілюстративне фото: у ГУР показали роботу підрозділів ударних дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники продовжують використовувати ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Роботу підрозділів показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначили у розвідці, перевагою над ворогом залишається висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та дальність, яка дозволяє бити по критично важливих об'єктах російського агресора.

"Наші дрони - новітня зброя відплати за всі воєнні злочини Москви", - наголосили в ГУР.

Далекі атаки дронів

Нагадаємо, українські розвідники вже неодноразово завдавали ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів.

Часто цілями атаки були нафтобази та нафтопереробні заводи росіян.

Зокрема, сьогодні, 22 липня, джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що дрони Головного управління розвідки вдарили по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Також у ніч на 10 травня під атакою дронів українських розвідників знаходився нафтопереробний завод у Калузької області. У районі НПЗ було чути кілька вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУРВійна в УкраїніДрони