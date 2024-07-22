У ГУР показали, як працюють підрозділи ударних дронів (відео)

Як зазначили у розвідці, перевагою над ворогом залишається висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та дальність, яка дозволяє бити по критично важливих об'єктах російського агресора.

"Наші дрони - новітня зброя відплати за всі воєнні злочини Москви", - наголосили в ГУР.