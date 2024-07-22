В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов (видео)
Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора.
"Наши дроны - новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы", - подчеркнули в ГУР.
Дальние атаки дронов
Напомним, украинские разведчики уже неоднократно наносили удары по военным объектам на территории России при помощи своих дронов.
Часто целями атаки являлись нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.
В частности, сегодня, 22 июля, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по НПЗ в г. Туапсе Краснодарского края РФ.
Также в ночь на 10 мая под атакой дронов украинских разведчиков находился нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В районе НПЗ было слышно несколько взрывов.
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