В ГУР показали, как работают подразделения ударных дронов (видео)

Украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны для атак по объектам россиян. Работу подразделений показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отметили в разведке, преимуществом над врагом остается высокая стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы и дальность, которая позволяет бить по критически важным объектам российского агрессора. "Наши дроны - новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы", - подчеркнули в ГУР.