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У ГУР показали, як працюють підрозділи ударних дронів (відео)

Понеділок 22 липня 2024 17:14
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У ГУР показали, як працюють підрозділи ударних дронів (відео) Ілюстративне фото: у ГУР показали роботу підрозділів ударних дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники продовжують використовувати ударні дрони для атак по об'єктах росіян. Роботу підрозділів показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначили у розвідці, перевагою над ворогом залишається висока стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та дальність, яка дозволяє бити по критично важливих об'єктах російського агресора.

"Наші дрони - новітня зброя відплати за всі воєнні злочини Москви", - наголосили в ГУР.

Далекі атаки дронів

Нагадаємо, українські розвідники вже неодноразово завдавали ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів.

Часто цілями атаки були нафтобази та нафтопереробні заводи росіян.

Зокрема, сьогодні, 22 липня, джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що дрони Головного управління розвідки вдарили по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Також у ніч на 10 травня під атакою дронів українських розвідників знаходився нафтопереробний завод у Калузької області. У районі НПЗ було чути кілька вибухів.

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Російська Федерація Головне управління розвідки ГУР Війна в Україні Дрони
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