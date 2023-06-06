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В ГУР заявили об использовании Россией взрывчатки при подрыве Каховской ГЭС

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Главное управление разведки Минобороны имеет доказательства того, что Каховская ГЭС была уничтожена в результате использования взрывчатки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов "Общественному".

По его словам, специалисты не видят причин думать, что Каховская плотина "устала".

"Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Есть и другие факторы", - заявил Юсов.

Заметим, ранее в ГУР заявляли, что оккупанты дважды миновали Каховскую ГЭС перед тем, как ее взорвать 6 июня. В разведке добавляют, что такой шаг свидетельствует о панике среди захватчиков.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению .

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС . Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов , ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, – читайте в материале РБК-Украина .

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Главное управление разведки