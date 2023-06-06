У ГУР заявили про використання Росією вибухівки при підриві Каховської ГЕС

За його словами, фахівці не бачать причин думати, що Каховська гребля "стомилася".

"Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася". Є й інші чинники", - заявив Юсов.

Зауважимо, раніше у ГУР заявляли, що окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.