В ГУР подтвердили, что оккупанты начали применять "Шахеды" собственного производства

"Пока речь идет о крупноузловой сборке (Россия получает готовые к сборке комплектующие - ред.) и об увеличении локализации. Возникают отдельные детали уже российского производства. Это что-то такое самое примитивное, простое, что россияне могут в этом оружии производить", - рассказал Юсов.

По его словам, иранские ударные дроны "Шахед" - это сложное и современное оружие. И Россия ставила перед собой задачу выйти на полноценное производство, но выполнить ее до сих пор не смогла.

"Тем не менее, это серьезный вызов для Украины, наших Сил безопасности и обороны. И в том числе это повод для наших партнеров по усилению украинских систем и средств противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил представитель ГУР.

Сборка "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства.

При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сборки БПЛА.

Также в июне координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны построить до конца следующего года.