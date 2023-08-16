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В ГУР подтвердили, что оккупанты начали применять "Шахеды" собственного производства

Фото: Россия начала применять "Шахеды" собственного производства (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали собирать иранские дроны-камикадзе "Шахед" на своей территории. Но производить все детали для беспилотников они все еще не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Пока речь идет о крупноузловой сборке (Россия получает готовые к сборке комплектующие - ред.) и об увеличении локализации. Возникают отдельные детали уже российского производства. Это что-то такое самое примитивное, простое, что россияне могут в этом оружии производить", - рассказал Юсов. 

По его словам, иранские ударные дроны "Шахед" - это сложное и современное оружие. И Россия ставила перед собой задачу выйти на полноценное производство, но выполнить ее до сих пор не смогла. 

"Тем не менее, это серьезный вызов для Украины, наших Сил безопасности и обороны. И в том числе это повод для наших партнеров по усилению украинских систем и средств противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил представитель ГУР. 

Сборка "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства.

При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сборки БПЛА. 

Также в июне координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны построить до конца следующего года.

 

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