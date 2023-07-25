Разведка США считает, что завод "Шахедов" в России может значительно повлиять на войну, - CNN

Постройка завода по производству дронов-камикадзе "Шахед" в России может оказать значительное влияние на ход войны против Украины.

Об этом заявили неназванные аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По их словам, такой завод обеспечит Россию новым запасом беспилотников. Он позволит стране-агрессору получать в разы больше дронов-камикадзе, чем сейчас поставляет Иран. Аналитики уточнили, что завершение строительства завода ожидается в начале 2024 года.

В Разведывательном управлении США подчеркнули, что всего Иран пока передал России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью исчерпался.

При этом, как отметили аналитики, у США есть "неоспоримые доказательства" того, что Россия использует именно иранские дроны-камикадзе. В частности, детали БПЛА соответствуют тем, которые нашли у иранского беспилотника в Ираке.

В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны - Shahed 101 - такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.

"Существует вероятность того, что Иран может начать поставлять Shahed-101 в Россию, особенно потому, что они более компактны и их легче транспортировать", - приводит CNN слова аналитиков.

Один из сотрудников Разведывательного управления рассказал, что Ирану выгодно поставлять России военную помощь, поскольку он может продемонстрировать свое оружие международным покупателям, а взамен получить от России деньги и поддержку для своих космических и ракетных программ.

Завод по производству "Шахедов" в России

Напомним, Россия начала получать иранские дроны-камикадзе еще в прошлом году. Она активно использует их для атак по гражданской инфраструктуре Украины и мирным жителям.

К примеру, вчера, 24 июля, ночью российские оккупанты ударили "Шахедами" по порту "Рени". От атаки пострадали хранилища с зерном и инфраструктура порта.

Еще в июне координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны построить до конца следующего года, отмечал чиновник.