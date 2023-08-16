У ГУР підтвердили, що окупанти почали застосовувати "Шахеди" власного виробництва

"Поки що йдеться про великовузлову збірку (Росія отримує готові до збірки комплектуючі - ред.) і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне, просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти", - розповів Юсов.

За його словами, іранські ударні дрони "Шахед" - це складна та сучасна зброя. І Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво, але виконати його досі не змогла.

"Проте це серйозний виклик для України, наших Сил безпеки і оборони. І в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони", - додав представник ГУР.

Збірка "Шахедів" в Росії

Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва.

При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.

Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року.