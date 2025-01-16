ГУР перехватило новый разговор с откровенным признанием россиянина (видео)

Украинская разведка перехватила новый разговор с откровенным признанием россиянина. Он считает, что Россия становится похожей на КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки ( ГУР ).

"Умрем все как один, бл..дь, за царя", - констатировал оккупант.

"Просто нам выживать в этом во всем, бл..дь, придется, нах..й бл..дь. Реально, бл..дь, придет к тому, что, бл..дь, как в Северной Корее, бл..дь, за пайку работать будут, нах..й - и все бл..дь", - говорит в разговоре он.

В перехваченном разведчиками разговоре житель государства-агрессора безрадостно заподозрил, что Россия становится похожей на КНДР.

Ситуация в России

Высокопоставленные российские силовики, похоже, оценивают, что России нужно усилить войну против Украины, а не искать выход путем переговоров. Они не готовы отказаться от войны из-за больших потерь.

На этом фоне Россия продолжает мобилизовать своих граждан, бросая их в "мясные штурмы", несмотря на потери. Мобилизацию оккупанты проводят и на захваченных территориях Украины.

В то же время российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины намеревались набрать в 2024 году на контрактную службу в армию 10 тысяч человек из числа местных жителей. Но реализовать планы по мобилизации на оккупированной части Украины РФ не удалось.

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