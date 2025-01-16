ГУР перехопило нову розмову з відвертим зізнанням росіянина (відео)

Українська розвідка перехопила нову розмову з відвертим зізнанням росіянина. Він вважає, що Росія стає схожою на КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки ( ГУР ).

"Умрем все как один, бл..дь, за царя", - констатував окупант.

"Просто нам выживать в этом во всем, бл..дь, придется, нах..й бл..дь. Реально, бл..дь, придет к тому, что, бл..дь, как в Северной Корее, бл..дь, за пайку работать будут, нах..й - и все бл..дь", - каже в розмові він.

У перехопленій розвідниками розмові мешканець держави-агресора безрадісно запідозрив, що Росія стає схожою на КНДР.

Ситуація в Росії

Високопоставлені російські силовики, схоже, оцінюють, що Росії потрібно посилити війну проти України, а не шукати вихід шляхом переговорів. Вони не готові відмовитися від війни через великі втрати.

На цьому тлі Росія продовжує мобілізовувати своїх громадян, кидаючи їх у "м'ясні штурми", не зважаючи на втрати. Мобілізацію окупанти проводять і на захоплених територіях України.

Водночас російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України мали намір набрати у 2024 році на контрактну службу в армію 10 тисяч осіб із числа місцевих жителів. Але реалізувати плани з мобілізації на окупованій частині України РФ не вдалося.

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