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У Росії "прихована мобілізація" дійшла до Московської та Ленінградської областей, - ГУР

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Москва, Субота 27 серпня 2022 13:56
У Росії "прихована мобілізація" дійшла до Московської та Ленінградської областей, - ГУР Фото: Росія мобілізує на війну в Україну жителів Московської та Ленінградської областей (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Так звана "прихована мобілізація" в Росії вже дійшла до центральних регіонів. Тепер на війну в Україну агітують жителів Московської та Ленінградської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, раніше на війну активно забирали чоловіків з відсталих регіонів - Бурятії, Туви та республік Кавказу. Кураторами мобілізації призначили керівників цих регіонів. Таким чином у Московській області очільником став губернатор Андрій Воробйов, який працює на посаді з 2012 року.

У регіонах проводять активну рекламну кампанію та агітацію в мережі та ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонують підписати контракт "добровольця" на строк від 3 до 12 місяців. Бажаючим обіцяють зарплатню до 240 тисяч рублів, а на час навчання 30-45 тисяч рублів.

Вербувальники розповідають, що медична комісія проводиться умовно. Фактично беруть всіх бажаючих, навіть з категорією "В" у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних.

Чоловіків з Москви та області забирають в танкісти. Підготовка триває від 10 дні до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3.

Далі "добровольців" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово Ленінградській області, для проходження поглибленої підготовки.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, скільки найманців з ПВК "Вагнер" воює в Україні.

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