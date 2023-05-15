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В ГУР назвали количество российских войск в Запорожской и Херсонской областях

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 09:17
В ГУР назвали количество российских войск в Запорожской и Херсонской областях Фото: В Запорожской и Херсонской областях около 150 тысяч российских войск (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Россияне сосредоточили на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей около 152 тысяч личного состава. Они готовятся к обороне.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

"Мы не фиксируем сейчас никакого отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение - что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар - они оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет, что там будут боевые действия", - сказал он.

По его словам, россияне в оккупированной части Запорожской области готовятся к обороне, усиливают свои укрепления и строят новые. "Противник понимает, что сил для каких-то активных наступательных действий у них уже совсем не осталось. Единственная задача, которая перед ними стоит, - это содержание тех позиций, которые у них сейчас есть. О каком-то дальнейшем наступлении речь уже совершенно не идет", - отметил он. Черняки.

Как отметил Черняк, это можно видеть даже на примере заявления Пескова, недавно сказавшего, что они якобы не ведут войну. И это месседж, который уже распространяется как среди российской пропаганды, так и среди их войск.

"На оккупированной части Херсона мы наблюдаем такие же процессы. Личный состав там остается. Они будут обороняться, они строят там оборонные сооружения", - добавил он.

В целом, по словам Черняка, на оккупированных территориях этих двух областей россияне сосредоточили около 152 тысяч личного состава.

Подробнее о том, действительно ли россияне готовятся к отступлению с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области, читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

Напомним, по даннымбританской разведки , Россия рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для срыва ожидаемого контрнаступления ВСУ.

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