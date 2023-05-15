У ГУР назвали кількість російських військ у Запорізькій та Херсонській областях
Росіяни зосередили на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей приблизно 152 тисячі особового складу. Вони готуються до оборони.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.
"Ми не фіксуємо зараз жодного відводу військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Так, є певний рух - щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти, але реального відводу бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар - вони звідти не відходять, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти та забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії", - сказав він.
За його словами, росіяни в окупованій частині Запорізької області готуються до оборони, посилюють свої укріплення та будують нові. "Противник розуміє, що сил для якихось активних наступальних дій у них уже зовсім не залишилося. Єдине завдання, яке перед ними стоїть - це утримання тих позицій, які в них зараз є. Про якийсь подальший наступ мова вже абсолютно не йде", - зазначив Черняк.
Як зазначив Черняк, це можна бачити навіть на прикладі заяви Пєскова, який нещодавно сказав, що вони нібито не ведуть війну. І це меседж, який вже поширюється як і серед російської пропаганди, так і серед їхніх військ.
"На окупованій частині Херсонщини ми спостерігаємо такі ж процеси. Особовий склад там залишається. Вони будуть оборонятися, вони будують там оборонні споруди", - додав він.
Загалом, за словами Черняка, на окупованих територіях цих двох областей росіяни зосередили приблизно 152 тисячі особового складу.
Детальніше про те, чи справді росіяни готуються до відступу з окупованих територій Запорізької та Херсонської області, читайте в матеріалі РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію".
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу ЗСУ.
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