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Британская разведка назвала ключевое российское оружие против контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Украина, Пятница 12 мая 2023 10:08
Британская разведка назвала ключевое российское оружие против контрнаступления ВСУ Фото: контрнаступление ВСУ попытаются сорвать крылатыми ракетами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия рассматривает крылатые ракеты в качестве ключевого потенциала для срыва ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, корабли Черноморского флота ВМФ России в ночь с 8 на 9 мая выпустили по территории Украины восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS впервые с 9 марта 2023 года. Вплоть до марта корабли ВМФ России часто запускали эти ракеты.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемые украинские контрнаступления. В более стратегическом плане Россия считает, что крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО, говорится в сообщении.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие - одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война на Украине длится намного дольше, чем они изначально планировали", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, последние ракетные удары РФ направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины.

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