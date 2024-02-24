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В ГУР назвали количество артиллерийских снарядов, которые Россия получила от КНДР

Фото: Северная Корея передала России полтора миллиона артиллерийских снарядов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея передала Российской Федерации полтора миллиона артиллерийских боеприпасов. Большинство из них произведены во второй половине ХХ века и поэтому ненадежно работают.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия не имеет достаточных производственных мощностей для быстрого наращивания производства ракетного оружия. В прошлом году россияне просто выполнили государственный оборонный заказ - изготовили около двух миллионов боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

Учитывая ситуацию, Кремль обратился за помощью к Северной Корее.

"На сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы из 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные требуют перед тем, как их применять, или восстановления, или проверки", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР также добавил, что Пхеньян передает Москве старые боеприпасы, а взамен просит Россию передать ей технологии для изготовления ракет и подводных лодок.

Впрочем, наиболее опасной он назвал просьбу КНДР передать технологии для производства ядерного оружия.

"Самое основное здесь для международного сообщества - однозначно у КНДР просят технологии, которые касаются ядерного оружия. И здесь надо Россию к ответственности призывать, потому что весь мир борется за нераспространение, а Россия открыто начинает работать в этом направлении взамен на получение дополнительных боеприпасов, ракет и других видов вооружения", - отметил Скибицкий.

КНДР помогает России ракетами

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

По оценкам украинской разведки, армия РФ могла получить из КНДР около миллиона снарядов.

На днях представитель США в КНДР Юнг Пак обсудил с представителем КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином военное сотрудничество России и Северной Кореи.

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