В ГУР назвали четыре шага для защиты Украины от баллистики РФ

"Несколько цифр для вас: в сентябре этого года, согласно планам Российской Федерации, оборонная промышленность России должна выработать по меньшей мере 100 баллистических ракет, включая системы "Искандер" и ракеты С-400, которые используются как баллистические", - рассказал представитель ГУР.

Украинский ответ на этот вызов, по словам Скибицкого, состоит из четырех шагов:

Перехватчики. Украина ясно осознает потребность в перехватчиках, в частности в ракетах PAC-3 к Patriot, и понимает, сколько систем Patriot могут дать партнеры.

Украина ясно осознает потребность в перехватчиках, в частности в ракетах PAC-3 к Patriot, и понимает, сколько систем Patriot могут дать партнеры. Срыв производства. Задача глубоких ударов по территории РФ - уничтожение и нарушение процесса производства таких ракет. ГУР знает все предприятия, заводы и компании в РФ, вовлеченные в производство баллистики.

Задача глубоких ударов по территории РФ - уничтожение и нарушение процесса производства таких ракет. ГУР знает все предприятия, заводы и компании в РФ, вовлеченные в производство баллистики. Поражение пусковых. Сегодня основное намерение РФ - наносить удары по Киеву и Киевской области. Ежедневно от 17 до 19 пусковых установок размещены в Курской, Воронежской областях и других регионах, граничащих с Украиной. Следует уничтожать эти пусковые позиции и районы пуска вблизи границ Украины.

Сегодня основное намерение РФ - наносить удары по Киеву и Киевской области. Ежедневно от 17 до 19 пусковых установок размещены в Курской, Воронежской областях и других регионах, граничащих с Украиной. Следует уничтожать эти пусковые позиции и районы пуска вблизи границ Украины. Международные санкции. Санкции действительно работают, особенно в отношении современных навигационных систем западного производства и электронных компонентов, поставляемых из многих стран мира (не только из Китая). Следует усиливать санкции, чтобы перекрыть поставки этих критически важных элементов.

Баллистический террор Украины

Напомним, Киев и другие населенные пункты Украины, находящиеся в зоне поражения баллистики, подвергаются российскому террору. Летом и осенью враг активно атакует баллистикой Киев, уничтожая склады, предприятия и другую инфраструктуру.

Как заявляли в ГУР, сейчас российская "оборонка" работает над баллистическими ракетами, которые смогут достать до западных областей Украины. До конца года возможны первые пуски.