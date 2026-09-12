В ГУР назвали четыре шага для защиты Украины от баллистики РФ

Украина понимает проблему и угрозу от российских баллистических ракет, поэтому работает с партнерами, чтобы не дать РФ получить преимущество.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
"Несколько цифр для вас: в сентябре этого года, согласно планам Российской Федерации, оборонная промышленность России должна выработать по меньшей мере 100 баллистических ракет, включая системы "Искандер" и ракеты С-400, которые используются как баллистические", - рассказал представитель ГУР.
Украинский ответ на этот вызов, по словам Скибицкого, состоит из четырех шагов:
Напомним, Киев и другие населенные пункты Украины, находящиеся в зоне поражения баллистики, подвергаются российскому террору. Летом и осенью враг активно атакует баллистикой Киев, уничтожая склады, предприятия и другую инфраструктуру.
Как заявляли в ГУР, сейчас российская "оборонка" работает над баллистическими ракетами, которые смогут достать до западных областей Украины. До конца года возможны первые пуски.
На этом фоне Украина просит партнеров помочь с ракетами к системам Patriot, ведь только они могут перехватывать баллистику. Недавно ЕС согласился закупить партию ракет к Patriot из кредита в 90 млрд евро.
По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно хотя бы 100-120 ракет в Patriot каждый месяц, чтобы перехватывать российскую баллистику.