RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ГУР назвали четыре шага для защиты Украины от баллистики РФ

20:17 12.09.2026 Сб
2 мин
Только в сентябре российская промышленность может произвести минимум 100 баллистических ракет
aimg Ростислав Шаправский aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР (Getty Images)

Украина понимает проблему и угрозу от российских баллистических ракет, поэтому работает с партнерами, чтобы не дать РФ получить преимущество.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Несколько цифр для вас: в сентябре этого года, согласно планам Российской Федерации, оборонная промышленность России должна выработать по меньшей мере 100 баллистических ракет, включая системы "Искандер" и ракеты С-400, которые используются как баллистические", - рассказал представитель ГУР.

Украинский ответ на этот вызов, по словам Скибицкого, состоит из четырех шагов:

  • Перехватчики. Украина ясно осознает потребность в перехватчиках, в частности в ракетах PAC-3 к Patriot, и понимает, сколько систем Patriot могут дать партнеры.
  • Срыв производства. Задача глубоких ударов по территории РФ - уничтожение и нарушение процесса производства таких ракет. ГУР знает все предприятия, заводы и компании в РФ, вовлеченные в производство баллистики.
  • Поражение пусковых. Сегодня основное намерение РФ - наносить удары по Киеву и Киевской области. Ежедневно от 17 до 19 пусковых установок размещены в Курской, Воронежской областях и других регионах, граничащих с Украиной. Следует уничтожать эти пусковые позиции и районы пуска вблизи границ Украины.
  • Международные санкции. Санкции действительно работают, особенно в отношении современных навигационных систем западного производства и электронных компонентов, поставляемых из многих стран мира (не только из Китая). Следует усиливать санкции, чтобы перекрыть поставки этих критически важных элементов.

Баллистический террор Украины

Напомним, Киев и другие населенные пункты Украины, находящиеся в зоне поражения баллистики, подвергаются российскому террору. Летом и осенью враг активно атакует баллистикой Киев, уничтожая склады, предприятия и другую инфраструктуру.

Как заявляли в ГУР, сейчас российская "оборонка" работает над баллистическими ракетами, которые смогут достать до западных областей Украины. До конца года возможны первые пуски.

На этом фоне Украина просит партнеров помочь с ракетами к системам Patriot, ведь только они могут перехватывать баллистику. Недавно ЕС согласился закупить партию ракет к Patriot из кредита в 90 млрд евро.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно хотя бы 100-120 ракет в Patriot каждый месяц, чтобы перехватывать российскую баллистику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУРВойна России против УкраиныискандерыРакетная атака