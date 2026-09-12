В ГУР назвали чотири кроки для захисту України від балістики РФ

"Кілька цифр для вас: у цьому вересні, згідно з планами Російської Федерації, оборонна промисловість Росії має виробити щонайменше 100 балістичних ракет, включаючи системи "Іскандер" та ракети С-400, які використовуються як балістичні", - розповів представник ГУР.

Українська відповідь на цей виклик, за словами Скібіцького, складається з чотирьох кроків:

Перехоплювачі. Україна чітко усвідомлює потребу в перехоплювачах, зокрема в ракетах PAC-3 до Patriot, та розуміє, скільки систем Patriot можуть дати партнери.

Україна чітко усвідомлює потребу в перехоплювачах, зокрема в ракетах PAC-3 до Patriot, та розуміє, скільки систем Patriot можуть дати партнери. Зрив виробництва. Завдання глибоких ударів по території РФ - знищення та порушення процесу виробництва таких ракет. ГУР знає всі підприємства, заводи та компанії у РФ, залучені до виробництва балістики.

Завдання глибоких ударів по території РФ - знищення та порушення процесу виробництва таких ракет. ГУР знає всі підприємства, заводи та компанії у РФ, залучені до виробництва балістики. Ураження пускових. Сьогодні основний намір РФ - завдавати ударів по Києву та Київській області. Щодня від 17 до 19 пускових установок розміщені в Курській, Воронезькій областях та інших регіонах, що межують з Україною. Потрібно знищувати ці пускові позиції та райони пуску поблизу кордонів України.

Сьогодні основний намір РФ - завдавати ударів по Києву та Київській області. Щодня від 17 до 19 пускових установок розміщені в Курській, Воронезькій областях та інших регіонах, що межують з Україною. Потрібно знищувати ці пускові позиції та райони пуску поблизу кордонів України. Міжнародні санкції. Санкції справді працюють, особливо щодо сучасних навігаційних систем західного виробництва та електронних компонентів, які постачаються з багатьох країн світу (не лише з Китаю). Потрібно посилювати санкції, щоб перекрити постачання цих критично важливих елементів.

Балістичний терор України

Нагадаємо, Київ та інші населені пункти України, які перебувають у зоні ураження балістики, потерпають від російського терору. Влітку та восени ворог активно атакує балістикою Київ, знищуючи склади, підприємства та іншу інфраструктуру.

Як заявляли в ГУР, зараз російська "оборонка" працює над балістичними ракетами, які зможуть дістати до західних областей України. До кінця року можливі перші пуски.