В ГУР назвали чотири кроки для захисту України від балістики РФ

Україна розуміє проблему та загрозу від російських балістичних ракет, тому працює з партнерами, щоб не дати РФ здобути переваги.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"Кілька цифр для вас: у цьому вересні, згідно з планами Російської Федерації, оборонна промисловість Росії має виробити щонайменше 100 балістичних ракет, включаючи системи "Іскандер" та ракети С-400, які використовуються як балістичні", - розповів представник ГУР.
Українська відповідь на цей виклик, за словами Скібіцького, складається з чотирьох кроків:
Нагадаємо, Київ та інші населені пункти України, які перебувають у зоні ураження балістики, потерпають від російського терору. Влітку та восени ворог активно атакує балістикою Київ, знищуючи склади, підприємства та іншу інфраструктуру.
Як заявляли в ГУР, зараз російська "оборонка" працює над балістичними ракетами, які зможуть дістати до західних областей України. До кінця року можливі перші пуски.
На цьому тлі Україні просить партнерів допомогти з ракетами до систем Patriot, адже лише вони можуть перехоплювати балістику. Нещодавно ЄС погодився закупити партію ракет до Patriot з кредиту на 90 млрд євро.
За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно хоча б 100-120 ракет до Patriot кожного місяця, щоб перехоплювати російську балістику.