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РФ может ударить новой баллистикой по западным областям до конца года, - ГУР

20:12 08.09.2026 Вт
2 мин
Враг планирует испытать новые баллистические ракеты
aimg Иван Носальский
РФ может ударить новой баллистикой по западным областям до конца года, - ГУР Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР (Getty Images)
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Россия планирует до конца года испытать новые баллистические ракеты. В рамках испытаний враг может атаковать объекты в западных областях Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.

Мобилизация в РФ

Скибицкий на заседании межпарламентского совета Украина-НАТО отметил, что только в августе Россия потеряла на войне 43 тысячи солдатов. При этом в российскую армию за этот же период рекрутировали 39 тысяч новобранцев.

По его словам, в российском генштабе считают, что без мобилизации своих целей в войне страна-агрессор не достигнет. Речь о полной оккупации Донбасса и обеспечении стратегической инициативы.

В 2026-2027 гг. россияне хотят мобилизовать в армию около 600 тысяч человек, половину из них - до конца текущего года.

Новая баллистика

При этом, как отметил представитель ГУР, РФ хочет усилить ракетно-дроновые удары по Украине, чтобы спровоцировать экономический кризис. Для этого враг планирует наращивать производство баллистики и увеличить ее дальность.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", - обратил внимание Скибицкий.

Он уточнил, что в рамках таких испытаний враг может атаковать западные области Украины.

Другие планы врага

Скибицкий уточнил, что планы РФ предусматривают блокаду Черного моря и попытки втянуть в войну против Украины Беларусь. Реальных ударных группировок на белорусской территории пока не фиксируют.

"Ключевой фактор, сдерживающий Беларусь, - это внутренние риски, ограниченные военные способности и потенциальные экономические проблемы", - подчеркнул он.

Несмотря на это, Минск продолжит предоставлять РФ свою территорию, чтобы создавать давление на границе со странами НАТО.

"Искандер-1000"

Напомним, только недавно в Главном управлении разведки сообщали, что Россия начала атаковать Киев при помощи модернизированных баллистических ракет "Искандер-1000".

Дальность полета таких ракет составляет до 550 километров.

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