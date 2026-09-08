РФ может ударить новой баллистикой по западным областям до конца года, - ГУР

Россия планирует до конца года испытать новые баллистические ракеты. В рамках испытаний враг может атаковать объекты в западных областях Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram .

Мобилизация в РФ

Скибицкий на заседании межпарламентского совета Украина-НАТО отметил, что только в августе Россия потеряла на войне 43 тысячи солдатов. При этом в российскую армию за этот же период рекрутировали 39 тысяч новобранцев.

По его словам, в российском генштабе считают, что без мобилизации своих целей в войне страна-агрессор не достигнет. Речь о полной оккупации Донбасса и обеспечении стратегической инициативы.

В 2026-2027 гг. россияне хотят мобилизовать в армию около 600 тысяч человек, половину из них - до конца текущего года.

Новая баллистика

При этом, как отметил представитель ГУР, РФ хочет усилить ракетно-дроновые удары по Украине, чтобы спровоцировать экономический кризис. Для этого враг планирует наращивать производство баллистики и увеличить ее дальность.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров", - обратил внимание Скибицкий.

Он уточнил, что в рамках таких испытаний враг может атаковать западные области Украины.

Другие планы врага

Скибицкий уточнил, что планы РФ предусматривают блокаду Черного моря и попытки втянуть в войну против Украины Беларусь. Реальных ударных группировок на белорусской территории пока не фиксируют.

"Ключевой фактор, сдерживающий Беларусь, - это внутренние риски, ограниченные военные способности и потенциальные экономические проблемы", - подчеркнул он.

Несмотря на это, Минск продолжит предоставлять РФ свою территорию, чтобы создавать давление на границе со странами НАТО.