ГУР с помощью дронов атаковало объекты российского ВПК в Татарстане, - источники

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.
Отмечается, что ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.
Местные СМИ сообщали о взрывах раздающихся в Нижнекамске. Кроме этого происходит эвакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".
Фото: Эвакуация россиян (t.me/astrapress)
В том числе в регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске. Источники сообщили, что информация о результатах поражения объектов уточняется.
ГУР не в первый раз проводит операции по поражению вражеских объектов, относящихся к оборонному комплексу РФ.
К примеру, стало известно, что дроны ГУР сегодня атаковали одну из воинских частей РФ, которая расположена в Краснодарском крае.
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