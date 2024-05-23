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ГУР с помощью дронов атаковало объекты российского ВПК в Татарстане, - источники

Архивное фото: ГУР с помощью дронов атаковало объекты российского ВПК (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Юлия Акимова

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

Отмечается, что ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

Местные СМИ сообщали о взрывах раздающихся в Нижнекамске. Кроме этого происходит эвакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

Фото: Эвакуация россиян (t.me/astrapress)

В том числе в регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске. Источники сообщили, что информация о результатах поражения объектов уточняется.

Другие операции ГУР

ГУР не в первый раз проводит операции по поражению вражеских объектов, относящихся к оборонному комплексу РФ.

К примеру, стало известно, что дроны ГУР сегодня атаковали одну из воинских частей РФ, которая расположена в Краснодарском крае.

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