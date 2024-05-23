ГУР за допомогою дронів атакувало об'єкти російського ВПК у Татарстані, - джерела

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили низку об'єктів російського ВПК у Татарстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.
Зазначається, що ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташовано низку стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.
Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Окрім цього відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".
Фото: Евакуація росіян (t.me/astrapress)
У тому числі в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Джерела повідомили, що інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.
ГУР не вперше проводить операції з ураження ворожих об'єктів, які стосуються оборонного комплексу РФ.
Наприклад, стало відомо, що дрони ГУР сьогодні атакували одну з військових частин РФ, яка розташована у Краснодарському краї.
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